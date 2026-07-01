विज्ञापन
विशेष लिंक

Taurus Tarot Card: व्यवस्थित दिनचर्या से खुद के लिए समय निकालें, पुराने सहयोगियों के साथ भ्रमण की योजना

Taurus Tarot Card Horoscope 1 July: Page of cups की ऊर्जा लोगों के साथ सम्बन्धों में मधुरता बनाए रखने, धैर्य और संयम के साथ समय के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने की बात लेकर सामने आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Taurus Tarot Card: व्यवस्थित दिनचर्या से खुद के लिए समय निकालें, पुराने सहयोगियों के साथ भ्रमण की योजना
कोर्ट कचहरी और कमीशन से जुड़े व्यवसायों के लिए समय अनुकूल.

Taurus Tarot Card Horoscope 1 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- अपनी व्यवस्थित दिनचर्या से कुछ समय खुद के लिए निकाले. इससे खुशी और उत्साह महसूस होगा. अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार लाकर व्यावहारिक एवं पारिवारिक जीवन में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं. इस समय मन में कोई अज्ञात डर परेशान कर सकता है. अपने वरिष्ठ जन या नजदीकी मित्र से इस समस्या को साझा कर जल्दी किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता  बढ़ेगी. 

व्यवसायिक/Professional:- कोर्ट कचहरी या कमीशन आदि से जुड़े व्यवसायों के लिए समय अनुकूल है. इस समय होलसेल के व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. धैर्य और संयम बनाए रखें. समय अनुकूल होते ही स्थितियां बेहतर हो जाएंगी. कार्य क्षेत्र की गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे. अपने पुराने कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. पुराने सहयोगियों के साथ किसी भ्रमण की योजना बना सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- मानसिक तनाव से दूर करने के लिए मेडिटेशन और योग पर ध्यान दें. अपने खान-पान को सुपाच्य और पौष्टिक बनाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- अचानक से किसी पुराने मित्र से कीमती उपहार प्राप्त हो सकता है. घर की सजावट के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- परिवार के साथ हंसी मजाक में समय व्यतीत करेंगे. प्रिय से विवाह की बात परिजनों से कर सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Taurus Aaj Ka Rashifal, Vrashbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com