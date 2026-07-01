Scorpio Tarot Card Rashifal: परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले, निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करना

Scorpio Tarot Card Horoscope 1 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal:- परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं. इस कुछ फैसले कठोर होने के कारण कुछ सदस्यों से मतभेद हो सकता है. कुछ समय से चल रही किसी बुजुर्ग की सेहत से जुड़ी समस्याओं में सुधार आने से राहत महसूस करेंगे. परिवार की महिलाएं और वरिष्ठ लोग घर की साज सज्जा पर चर्चा कर सकते हैं. कुछ नजदीकी संबंधियों से मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है कि, रिश्तों में सुधार लाने के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है.

व्यवसायिक/Professional:- व्यवसाय में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेगी. इस समय बड़े निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें. सभी के सुझाव से फैसले लें. आय का कोई नया स्रोत शुरू हो सकता है. नौकरीपेशा लोग किसी सरकारी मामले में फंस सकते है. सामाजिक या सोसायटी से जुड़ी गतिविधियों में योगदान न देने से आपकी छवि बिगड़ सकती है. कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ छोटे-मोटे तनाव को नजरअंदाज करें. दूसरों पर अपने कार्यों के लिए अत्यधिक निर्भर ना हो.

स्वास्थ्य/Health:- अपने इम्यून सिस्टम और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही ना करें. अत्यधिक दवाओं का सेवन करने से बचे.

आर्थिक स्थिति/Finance:- भाइयों के साथ संपत्ति का बंटवारा शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं. आय में वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है.

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग बना रहेगा. जीवनसाथी के कार्यों में उसकी मदद कर सकते हैं.