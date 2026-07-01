Sagittarius Tarot Card: गलत निर्णय के चलते आर्थिक तंगी, मेहनत का उचित प्रतिफल न मिलने से निराशा

Sagittarius Tarot Card Horoscope 1 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal:- इस समय किसी गलत निर्णय के चलते आर्थिक तंगी का सामना करना करना पड़ सकता है. जीवन में असुरक्षा की भावना बढ़ती नजर आएगी. ऐसा महसूस होगा, जैसे कठिन समय में सभी आपको अकेला कर गए हैं. इस नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें. मदद आपको मिल सकती है, आप बस आगे बढ़ाकर उसे मांगने का प्रयास करें. कठिन समय में अपने धैर्य और संयम को बिल्कुल ना खोये. पैसों की कमी के चलते परिवार में तनाव और निराशा का माहौल बन सकता है .

व्यवसायिक/Professional:- सामाजिक कार्यकर्ताओं और चैरिटी से जुड़े लोगों के लिए संघर्षपूर्ण समय हो सकता है. उनकी मेहनत को उचित प्रतिफल प्राप्त न होने से निराशा हो सकती है. व्यवसाय में किसी गलत जानकारी के चलते आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ सकती है. इस समय नौकरी में छंटनी के चलते नौकरी जाने का डर परेशान कर सकता है. हार बिल्कुल भी ना मानें. नौकरी प्राप्ति की कोशिश तेज करें. आपकी सकारात्मकता जल्द ही स्थितियों में अच्छा बदलाव ला सकती हैं .

स्वास्थ्य/Health:- हड्डियों में दर्द महसूस कर सकते हैं. यात्राओं के दौरान खान-पान में लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक तंगी के चलते जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे. इस समय सिर्फ आवश्यक आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करें.

रिश्ते/Relationship:- अविवाहित लोग लोग किसी नए व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं. परिवार में आ रही समस्याओं का मिलकर सामना करना रिश्ते में मजबूती लाएगा.