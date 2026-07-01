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Libra Tarot Card:जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ भाग्य परिवर्तन की संभावना,व्यवसाय में बड़े मुनाफा की प्राप्ति

Libra Tarot Card Horoscope 1 July: The Sun की ऊर्जा परिवार में नन्हे शिशु के आगमन की सूचना जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ भाग्य परिवर्तन और अपनी सफलता से विरोधियों की कोशिश पर हावी होने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card:जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ भाग्य परिवर्तन की संभावना,व्यवसाय में बड़े मुनाफा की प्राप्ति
कार्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को सम्मान.

Libra Tarot Card Horoscope 1 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal:- जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ भाग्य परिवर्तन होने की संभावना बनती नजर आ रही है. चारों तरफ खुशियों का माहौल बनता नजर आएगा. पारिवारिक मामलों में उलझने सुलझती हुई दिखाई देगी. परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. रुके हुए कार्य आसानी से पूरे होते नजर आएंगे. छोटे बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे. संतान की उपलब्धि सभी को उत्साहित करेगी. 

व्यवसायिक/Professional:- कार्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को सम्मानित किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशाली और समझदारी से प्रसन्न होंगे.जल्द ही नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है. व्यवसाय में बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा. कुछ बड़े नए अनुबन्धों पर सहमति बन सकती है. इस समय आपकी सफलता कार्य क्षेत्र में सभी विरोधियों के मुंह पर ताला लगा देंगे. इस बात से स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य/Health:- तेज धूप से त्वचा में रूखापन और सनबर्न हो सकता है. इस समय बाहर निकलते समय छाते का इस्तेमाल जरूर करें साथ ही पर्याप्त पानी पिएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- शेयर बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं. सोच समझ कर लगाया गया धन कई गुना होकर वापस मिल सकता है. 

रिश्ते/Relationship:- परिवार में नए बच्चों के आने से माहौल खुशनुमा नजर आएगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

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