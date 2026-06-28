Leo Horoscope 28 June 2026: अतिरिक्त आय के स्रोतों से होगा बड़ा धन लाभ और प्रेम संबंधों में बढ़ेगा उत्साह

Leo horoscope 28 June 2026 singh rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर सिंह राशि के लिए पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. मन में उत्साह बढ़ेगा और किसी नए विचार या योजना पर काम शुरू करने की इच्छा प्रबल होगी.

करियर और व्यापार

यह समय आपकी प्रतिभा को सामने लाने का संकेत दे रहा है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका निर्णायक बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने का समय अनुकूल रह सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में नयापन और उत्साह बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. किसी अतिरिक्त आय के स्रोत से लाभ मिलने की संभावना बन रही है. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक होगा. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा. वित्तीय मामलों में समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में स्थिरता प्रदान करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

उपायः रविवार को सूर्य देव को लाल पुष्प और जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी या पेन दान करें.

शुभ रंगः सुनहरा पीला.