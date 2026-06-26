Leo Horoscope 26 June 2026: मीडिया क्षेत्र में सफलता, माता की सेहत पर दें ध्यान

Leo Horoscope 26 June 2026 Singh Rashi: आज का दिन सिंह राशि के लिए बातचीत, संपर्क और निर्णय क्षमता को सक्रिय करने वाला रहेगा. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में स्थित रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे. छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी.

करियर और व्यापार

किसी यात्रा, मीटिंग या संवाद से लाभ मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में सुबह का समय आपके पक्ष में रहेगा. किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने या नई योजना पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या संचार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से उत्पादक रह सकता है. व्यवसाय में नए संपर्क बन सकते हैं जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आ जाएगा. इसके प्रभाव से ध्यान घर और परिवार की ओर केंद्रित होगा.

परिवार और प्रेम

घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी पारिवारिक विषय पर ध्यान देना आवश्यक होगा. संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई निर्णय विचाराधीन हो सकता है. पारिवारिक वातावरण में शाम का समय अधिक भावनात्मक रह सकता है. माता या किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन संवेदनशीलता भी अधिक रह सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन का पहला भाग अधिक सक्रिय रहेगा, जबकि बाद में घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. संतुलित बजट बनाकर चलना उचित रहेगा. किसी संपत्ति या घर से जुड़े कार्य में खर्च की संभावना बन सकती है, जो भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन सीने में जकड़न या हल्की थकान से सावधान रहें.

उपायः सुबह गुड़ और चने पक्षियों को खिलाएं. साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी शुभ रहेगा.

शुभ रंगः सुनहरा नारंगी.