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Leo Horoscope 25 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए संवाद और प्रयासों का दिन, नए संपर्कों से मिल सकता है लाभ

आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर सिंह राशि के लिए संवाद, संपर्क और प्रयासों के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी और नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, जबकि रिश्तों में भी सकारात्मकता बनी रह सकती है.

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Leo Horoscope 25 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए संवाद और प्रयासों का दिन, नए संपर्कों से मिल सकता है लाभ
साहस, आत्मविश्वास और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा मजबूत रह सकती है.

Leo Horoscope 25 June 2026 Singh Rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर सिंह राशि के लिए संवाद, संपर्क और प्रयासों के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. आपकी राशि से तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा साहस, आत्मविश्वास और कार्यों को आगे बढ़ाने की इच्छा को मजबूत करेगा. लंबे समय से जिन योजनाओं पर केवल विचार चल रहा था, उन्हें व्यवहारिक रूप देने का अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. जो लोग बिक्री, मीडिया, लेखन, शिक्षण या जनसंपर्क से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शुरुआत में ये कार्य चुनौतीपूर्ण प्रतीत होंगे, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता और स्पष्ट सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है. साझेदारी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

पारिवारिक जीवन और रिश्ते

पारिवारिक जीवन में छोटे भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. किसी प्रियजन से प्राप्त सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. परिवार में किसी यात्रा, समारोह या विशेष आयोजन को लेकर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी और मन की बात कहने का उचित अवसर मिल सकता है. विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ाने वाला समय रहेगा.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक दृष्टि से यह दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है. आय के नए अवसरों पर विचार हो सकता है. किसी पुराने प्रयास का परिणाम अब दिखाई देना शुरू हो सकता है. हालांकि केवल आकर्षक प्रस्ताव देखकर धन निवेश करने से बचें. अनुभव और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना अधिक लाभकारी रहेगा. यदि आप किसी नई परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रारंभिक तैयारी के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है.

स्वास्थ्य और उपाय

लगातार यात्राएं या अधिक काम करने से थकान बढ़ सकती है. जल का पर्याप्त सेवन और संतुलित आहार लें.

उपाय: किसी पार्क या खुले स्थान पर तीन प्रकार के फूलों के पौधे लगाएं या उनके रखरखाव में सहयोग करें. यह उपाय प्रतिष्ठा, सकारात्मक संपर्कों और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.

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