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Leo Horoscope 22 June 2026: वाणी में सौम्यता बनाए रखने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति और दूर होंगे पारिवारिक विवाद

Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज धन प्रबंधन सर्वोपरि रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा संचित धन की रक्षा करने और पुराने फंसे हुए पैसों को वापस दिलाने में आपकी बड़ी मदद करने वाला है.

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Leo Horoscope 22 June 2026: वाणी में सौम्यता बनाए रखने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति और दूर होंगे पारिवारिक विवाद
सिंह राशि: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करना रहेगा बेहद भाग्यशाली

Leo horoscope 22 June 2026 singh rashi: आज का दिन सिंह राशि के लिए आत्ममूल्यांकन, धन प्रबंधन और व्यावहारिक निर्णयों से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश आपके दूसरे भाव को सक्रिय करता है, जिससे आर्थिक स्थिति, परिवारिक संवाद और संसाधनों पर ध्यान बढ़ेगा. आज आप अपने खर्चों and आय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. सुबह के समय किसी वित्तीय योजना या घरेलू जरूरत से जुड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है. बोलचाल में स्पष्टता रखने से गलतफहमियों से बचाव होगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से संभालने में सक्षम रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पुराने कार्य का परिणाम या समीक्षा सामने आ सकती है. व्यवसायियों को ग्राहकों के साथ व्यवहार में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी प्रभाव डाल सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सहयोग भी मिलेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की राय आपके लिए उपयोगी साबित होगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी, हालांकि भावनाओं को व्यावहारिक रूप से व्यक्त करना जरूरी होगा. दांपत्य जीवन में छोटी बातों पर अनावश्यक बहस से बचें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में दिन संतुलन की मांग करता है. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, विशेषकर घर या परिवार से जुड़े मामलों में. निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें. पहले से बनाई गई योजनाओं पर धीरे-धीरे आगे बढ़ना अधिक उचित रहेगा. किसी पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति संभव हो सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले या पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें. नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

उपायः सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालें और सूर्य को अर्घ्य दें. इसके बाद ॐ सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें.

शुभ रंगः सुनहरी पीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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