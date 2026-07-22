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Singh Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: डिजिटल बिजनेस में होगा धन लाभ, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए आज तीसरे भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत खोलेगा. रुके हुए भुगतानों की प्राप्ति होगी और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

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Singh Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: डिजिटल बिजनेस में होगा धन लाभ, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल
लाल मसूर का दान करें, प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Singh horoscope 22 July 2026 singh rashi ka rashifal: सिंह राशि के लिए आज चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में रहेगा. साहस, आत्मविश्वास और संवाद क्षमता में वृद्धि होगी. नए संपर्क बनेंगे और अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. संतान पक्ष से खुशी प्राप्त होगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी तथा अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे.

करियर और व्यापार

व्यापार में संपर्कों का विस्तार फायदा पहुंचा सकता है. नए ग्राहकों या सहयोगियों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे. नौकरी में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने से कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ सकती.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों से सहयोग मिल सकता है. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या कार्यक्रम की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से रिश्ते में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने की संभावना है. छोटे-छोटे लाभ भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकते हैं. अनावश्यक खरीदारी से बचकर धन का सही उपयोग करना लाभदायक रहेगा.

उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करें, लाल मसूर का दान करें और पिता या गुरु का सम्मान करें.

शुभ रंग सुनहरा और नारंगी.

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