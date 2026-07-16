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Leo Horoscope 16 July 2026: वरिष्ठ से मिलेगा सकारात्मक संवाद और जीवनसाथी संग होगी भविष्य पर चर्चा

सिंह राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का कर्क से स्वराशि में प्रवेश दिन की दिशा को स्पष्ट रूप से बदलने वाला रहेगा. शाम के बाद ऊर्जा और आत्मविश्वास में बड़ी वृद्धि होगी

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Leo Horoscope 16 July 2026: वरिष्ठ से मिलेगा सकारात्मक संवाद और जीवनसाथी संग होगी भविष्य पर चर्चा
सिंह राशि: सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित कर आदित्य मंत्र जपने से मिलेगी नई ऊर्जा

Leo horoscope 16 july 2026, singh rashi ka rashifal:आज चंद्रमा के कर्क से सिंह राशि में प्रवेश का प्रभाव सिंह राशि के लिए दिन की दिशा को स्पष्ट रूप से बदलने वाला रहेगा। दिन के पहले हिस्से में कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है और जिम्मेदारियों के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। जैसे ही शाम के आसपास चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। यह परिवर्तन आपको अपने कार्यों को नए दृष्टिकोण से देखने और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करेगा।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में सुबह के समय कुछ निर्णयों में देरी या पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है। किसी योजना को आगे बढ़ाने से पहले परिस्थितियों को पुनः समझना आवश्यक रहेगा। शाम के बाद स्थिति आपके पक्ष में मजबूत होती दिखाई देगी और आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक संवाद का अवसर मिल सकता है, जिससे आगे की दिशा स्पष्ट होगी। व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, विशेषकर उन कार्यों में जिनमें नेतृत्व या प्रस्तुति शामिल हो।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सुबह कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन शाम के बाद आय या लाभ की स्थिति बेहतर हो सकती है। किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है जिससे राहत महसूस होगी। वित्तीय मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना उचित रहेगा।

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुबह के समय कुछ दूरी या व्यस्तता का अनुभव हो सकता है, लेकिन बाद में वातावरण अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगा। किसी महत्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। जीवनसाथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान मजबूत होगा और भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। मित्रों के साथ संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन में ऊर्जा का स्तर बदलता रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें और ॐ आदित्याय नमः मंत्र का जप करें। गुड़ और तांबे के सिक्के किसी मंदिर में दान करें।

शुभ रंग: सुनहरा और गहरा नारंगी।

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