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Leo Horoscope 13 July 2026: पार्टनर के साथ भविष्य पर होगी गंभीर चर्चा

सिंह राशि के जातकों के लिए आज ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत खोलेगा. रुके हुए भुगतानों की प्राप्ति होगी और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा.

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Leo Horoscope 13 July 2026: पार्टनर के साथ भविष्य पर होगी गंभीर चर्चा
सिंह राशि: सूर्य देव को जल देने और गेहूं-गुड़ का दान करने से बढ़ेगी सामाजिक प्रतिष्ठा

Leo horoscope 13 July 2026, Singh rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, नए अवसर और मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत लेकर आ रहा है. इस गोचर के दौरान आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की संभावना रहेगी. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित रहेंगे.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क के माध्यम से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे. व्यापारियों के लिए नए अनुबंध, साझेदारी या बड़े ग्राहकों से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं. ऑनलाइन कारोबार या डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों को भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह समय उत्साहजनक रहेगा. रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है और आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सकते हैं. हालांकि बजट बनाकर चलना समझदारी होगी. स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या से थकावट महसूस हो सकती है.

उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा.

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