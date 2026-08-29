Scorpio Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: घर की परेशानियां बढ़ा सकती हैं तनाव, निजी जीवन और काम में रखें संतुलन

Scorpio Horoscope Today 29 August 2026,Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेगा. दिन के शुरुआती हिस्से में घर, निजी सुख, संपत्ति और मानसिक स्थिरता से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. रात के बाद रचनात्मकता, भविष्य की योजनाओं और व्यक्तिगत रुचियों में ऊर्जा लगने लगेगी. इसलिए आज की शुरुआत व्यवस्थित वातावरण बनाने से करना आपके लिए उपयोगी रहेगा. घर की कोई व्यवस्था बदलने या लंबे समय से लंबित मरम्मत का काम शुरू करने का विचार बन सकता है.

संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना हो तो भावनात्मक पसंद के बजाय दस्तावेज और वास्तविक स्थिति को प्राथमिकता दें. किसी आकर्षक प्रॉपर्टी को देखकर तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं होगा. जमीन या मकान से जुड़े कागजात किसी विशेषज्ञ से जांच लेना बेहतर रहेगा. कामकाज में घरेलू चिंताओं का प्रभाव पड़ सकता है. यदि निजी और पेशेवर जिम्मेदारियां एक साथ चल रही हैं तो समय का स्पष्ट विभाजन करें. घर से काम करने वालों को अपने कार्यक्षेत्र में अनावश्यक व्यवधान कम करना होगा. किसी सहकर्मी से निजी परेशानी साझा करने से पहले सोचें कि वह जानकारी वास्तव में साझा करना आवश्यक है या नहीं. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा पंचम भाव में आने से मन हल्का होगा और अपनी पसंद के काम में रुचि बढ़ेगी.

किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट को समय देना अच्छा रहेगा. यदि कोई नया व्यवसायिक विचार है तो उसे लिखकर उसके लाभ-हानि का आकलन करें. कल्पना को योजना में बदलने का प्रयास आज अधिक उपयोगी रहेगा. घर में किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर हो सकता है. हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश तनाव बढ़ाएगी. विशेषकर संपत्ति या घरेलू खर्च से जुड़ी चर्चा में सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है. पुरानी नाराजगी को फिर से सामने लाने के बजाय समाधान पर ध्यान दें. रात के समय भावनाओं में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. प्रेम संबंधों में भी जल्दबाजी से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं रहेगा. किसी संदेश का जवाब तुरंत देना जरूरी न हो तो सुबह तक प्रतीक्षा करना बेहतर हो सकता है.



उपाय: किसी जरूरतमंद परिवार को आटा और दाल का संयोजन दान करें. घर के ईशान कोण को साफ रखें और वहां भारी सामान जमा न होने दें.

शुभ रंग: धानी.

