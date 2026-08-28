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Scorpio Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: घर-परिवार से जुड़ी बातें देंगी नया सुकून, फैसलों में रखें धैर्य

Horoscope Today 28 August 2026 Vrishchik Rashifal: आज घर-परिवार और निजी मामलों पर ध्यान रहेगा. संपत्ति से जुड़े फैसलों में कागजात अच्छी तरह जांचें. परिवार में छोटी बातों को लेकर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: घर-परिवार से जुड़ी बातें देंगी नया सुकून, फैसलों में रखें धैर्य
वृश्चिक आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Scorpio Horoscope Today 28 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा. यह स्थिति घर, संपत्ति, मानसिक संतुलन, निजी सुविधाओं और भीतर चल रहे विचारों को प्राथमिकता देगी. बाहरी उपलब्धियों से अधिक आज यह महसूस होगा कि आपके लिए स्थिरता और अपने वातावरण पर नियंत्रण कितना जरूरी है. घर की कोई व्यवस्था बदलने, सामान व्यवस्थित करने या लंबे समय से लंबित घरेलू काम को पूरा करने का विचार बन सकता है. 

संपत्ति से संबंधित विषय में रुचि बढ़ सकती है. मकान खरीदने, बेचने, किराए पर लेने या नवीनीकरण की योजना हो तो कागजात अच्छी तरह जांचें. केवल आकर्षक कीमत देखकर निर्णय न लें. जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने रिकॉर्ड या कानूनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होगा. घर के किसी उपकरण या सुविधा पर अचानक खर्च भी हो सकता है, इसलिए बजट में थोड़ी अतिरिक्त गुंजाइश रखना उचित रहेगा. 

कामकाज में आपका ध्यान कुछ समय के लिए बिखर सकता है, खासकर यदि घरेलू जिम्मेदारियां साथ चल रही हों. जरूरी कामों की प्राथमिकता तय करके चलें. जो लोग घर से काम करते हैं, उनके लिए कार्यस्थल और निजी स्थान की सीमा स्पष्ट रखना उपयोगी होगा. किसी सहकर्मी से निजी तनाव साझा करने से पहले सोचें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी स्थिति को सही तरीके से नहीं समझेगा. 

परिवार में छोटी बात को बड़ा रूप देने से बचें. आज आपका मूड आसपास के वातावरण से जल्दी प्रभावित हो सकता है. किसी सदस्य की कही बात आपको अपेक्षा से अधिक चुभ सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है. यदि घर में मतभेद हो तो बातचीत के लिए सही समय चुनना बेहतर रहेगा. 

चौथे भाव का चंद्रमा पुराने अनुभवों को याद करा सकता है. बीती बातों को बार-बार सोचने से वर्तमान की ऊर्जा कम होगी. अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सामान्य बातचीत भी मन हल्का कर सकती है. आज वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और घर से निकलते समय जरूरी वस्तुओं की दोबारा जांच कर लें. आराम के लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा. लगातार काम करते रहने को ही उत्पादकता समझना आपके लिए सही रणनीति नहीं होगी.

उपाय: चांदी के पात्र में साफ पानी भरकर कुछ समय घर के शांत स्थान पर रखें और बाद में पौधे में डाल दें. किसी जरूरतमंद परिवार को रसोई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का छोटा पैकेट दें.

शुभ रंग: मोती सफेद.
 

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