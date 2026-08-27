विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: संपर्कों से बढ़ेगा काम, परिवार पर रहेगा ध्यान

Horoscope Today 27 August 2027, Vrishchik Rashifal: संपर्कों के जरिए काम में तेजी आएगी. परिवार के साथ समय बिताने और घरेलू खर्चों को संतुलित रखने पर ध्यान देना होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: संपर्कों से बढ़ेगा काम, परिवार पर रहेगा ध्यान
वृश्चिक आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 27 August 2027, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन का पहला हिस्सा तृतीय भाव के चंद्रमा से प्रभावित रहेगा और दोपहर बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे. सुबह आपकी सक्रियता, संपर्क और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. दोपहर के बाद ध्यान निजी जीवन और मानसिक संतुलन की ओर मुड़ जाएगा. सुबह किसी फोन कॉल, संदेश या मुलाकात से काम में गति आ सकती है. जिस व्यक्ति से लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ था, उससे दोबारा बातचीत संभव है. 

व्यवसाय में प्रचार, बिक्री या ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने के लिए यह समय उपयोगी रहेगा. हालांकि अपनी योजना की पूरी जानकारी हर व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है. छोटी यात्रा या किसी कार्यालय, बाजार अथवा संस्थान में जाकर काम पूरा करने की जरूरत पड़ सकती है. यात्रा में समय का अनुमान थोड़ा बढ़ाकर रखें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें, विशेषकर तब जब किसी जरूरी काम के लिए देर हो रही हो. भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार के साथ कोई चर्चा हो सकती है. आपकी बात सीधी होगी, लेकिन उसे कठोर बनने से रोकना जरूरी है. मामूली मतभेद को पुराने हिसाब-किताब से जोड़ने पर बात बिगड़ सकती है. 

दोपहर के बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा आने से घर की ओर ध्यान बढ़ेगा. किसी पारिवारिक सदस्य को आपके समय की जरूरत हो सकती है. घर में माहौल बेहतर करने के लिए छोटी-सी पहल भी प्रभावी रहेगी. यदि घर बदलने, सजाने या किसी उपकरण की खरीदारी का विचार है तो पहले बजट तय करें. कार्यस्थल की किसी चिंता को घर तक लाना मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है. शाम के समय काम से थोड़ा अलग होकर परिवार या अपनी पसंद के शांत वातावरण में रहना बेहतर रहेगा. 

आर्थिक रूप से कोई बड़ा संकट नहीं दिखता, लेकिन घर से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. ऐसी खरीदारी से बचें जो केवल दिखावे के लिए हो. जरूरत और सुविधा के बीच अंतर समझना आज जरूरी रहेगा.

उपाय: सुबह किसी पक्षी के लिए मिट्टी के पात्र में पानी रखें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यात्रा में काम आने वाली वस्तु, जैसे छाता या चप्पल, भेंट करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Scorpio Horoscope, Aaj Ka Rashifal, Vrishchik Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com