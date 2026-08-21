Scorpio Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज भावनाओं पर रखें नियंत्रण, रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

Scorpio Horoscope Today 21 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व, सोच और भावनात्मक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. दिनभर मन में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और छोटी-छोटी बातों पर भी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है. आप अपनी बात को दृढ़ता से रखना चाहेंगे, लेकिन कभी-कभी यह जिद या कठोरता के रूप में सामने आ सकता है. आज आपको अपने व्यवहार और निर्णयों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी.

कार्यक्षेत्र में आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन भावनात्मक असंतुलन आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. किसी सहकर्मी या अधिकारी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम से काम लेना ही उचित रहेगा.

व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी अपेक्षाएं अधिक रह सकती हैं, जिससे रिश्तों में खिंचाव आ सकता है. दूसरों से वही उम्मीद रखें, जो वे सहज रूप से पूरा कर सकें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा संवेदनशील है. मानसिक तनाव, सिरदर्द या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना लाभकारी रहेगा. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, तभी आप इस समय का सही उपयोग कर पाएंगे. गुस्से में कोई भी निर्णय लेने से बचें, इससे नुकसान हो सकता है.

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक जल और बिल्वपत्र से करें. लाल मसूर दाल का दान करें. सुबह ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

