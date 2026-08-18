विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: कार्य में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से होगा लाभ

Scorpio Horoscope Today 18 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आंतरिक शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको अचानक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: कार्य में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से होगा लाभ
Scorpio Aaj Ka Rashifal 18 August 2026 | Vrishchik Horoscope Today
NDTV

Scorpio Horoscope Today 18 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आंतरिक शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, जहां आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए सही निर्णय लेना होगा. आपके भीतर छिपी दृढ़ता आज सामने आएगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को भी संभाल सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में आपको अचानक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे दबाव बढ़ेगा. हालांकि, यह अवसर आपके कौशल को साबित करने का भी हो सकता है. यदि आप शांत रहकर योजना बनाकर कार्य करेंगे, तो अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

आज आप अपने निजी विचारों को दूसरों से साझा करने में संकोच कर सकते हैं. यह स्वाभाविक है, लेकिन पूरी तरह खुद में सिमट जाना भी ठीक नहीं रहेगा. भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से मानसिक बोझ हल्का हो सकता है.पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाने से बचें. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, परंतु जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा.

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको पेट या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए खान-पान में सावधानी रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. गुस्से में आकर कोई भी निर्णय न लें. पुरानी बातों को बार-बार याद करके मन को परेशान न करें.

उपाय: सुबह काले तिल जल में प्रवाहित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन को स्थिर रखें.
शुभ रंग: गहरा लाल.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Scorpio Horosocpe, Vrishchik Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com