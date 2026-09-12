Scorpio Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: नेटवर्किंग का मिलेगा फायदा, नए प्रोजेक्ट का आएगा प्रस्ताव

Scorpio Horoscope Today 12 September 2026, Vrishchik Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेगा. यह भाव लाभ, आय के अतिरिक्त स्रोत, मित्रों, सामाजिक संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है. इसलिए आज किसी संपर्क, पुराने परिचय या समूह से मिलने वाली जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है. लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, उसके संबंध में कोई सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकता है.

व्यवसाय में नेटवर्किंग का फायदा मिलेगा. किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से ग्राहक, नए प्रोजेक्ट या सहयोग का प्रस्ताव सामने आ सकता है. हालांकि हर आकर्षक अवसर वास्तविक लाभ में बदल जाए, यह जरूरी नहीं. किसी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम और वापसी की संभावना को समझें. विशेष रूप से ऐसी योजनाओं से दूरी रखें जिनमें बहुत कम समय में असामान्य लाभ का वादा किया जा रहा हो. नौकरी में आपकी मेहनत किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति की नजर में आ सकती है. टीम के बीच आपकी भूमिका बढ़ सकती है, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी. किसी सहकर्मी की उपलब्धि से तुलना करके असंतुष्ट होने के बजाय अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दें. काम से संबंधित महत्वपूर्ण ईमेल या संदेश भेजने से पहले एक बार भाषा और आंकड़ों की जांच अवश्य कर लें.

मित्र मंडली में आज आपकी सक्रियता बढ़ सकती है. किसी पुराने मित्र से बातचीत फिर शुरू हो सकती है, लेकिन हर व्यक्तिगत बात साझा करना उचित नहीं होगा. आपकी योजनाओं की जानकारी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकती है जो उनका गलत अर्थ निकाल सकता है. सामाजिक संपर्क बढ़ाएं, मगर निजी सीमाएं बनाए रखें. मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की दिशा में प्रगति हो सकती है. फिर भी एक साथ कई इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है. जो लक्ष्य वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसे चुनकर संसाधनों का इस्तेमाल करें. लाभ मिलने पर पूरा पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

सामाजिक या व्यावसायिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिले तो उपयोगी संपर्क बन सकते हैं. लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के लिए आवश्यकता से अधिक खर्च करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. भोजन और आराम की अनदेखी करके लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रहना भी थकान बढ़ाएगा.



उपाय: हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून.