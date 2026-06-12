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Vrishchik horoscope 12 June 2026: षष्ठ भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा कार्यक्षमता, विरोधियों पर कर पाएंगे विजय

Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का समय प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने का है. मेहनत के अनुरूप सटीक परिणाम मिलेंगे और पुराने विवाद सुलझेंगे.

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Vrishchik horoscope 12 June 2026: षष्ठ भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा कार्यक्षमता, विरोधियों पर कर पाएंगे विजय
वृश्चिक आज का राशिफल 12 जून 2026: मेहनत का मिलेगा सीधा परिणाम रुके हुए धन की प्राप्ति से मन रहेगा प्रसन्न

Vrishchik horoscope 12 June 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे. यह समय प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता और जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता को मजबूत करने वाला है. आज आप चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ करेंगे.

करियर और व्यापार

बाधाओं को पार करने में सक्षम रहेंगे. करियर में मेहनत का सीधा परिणाम मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों का कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी योग्यता से उसे सफलतापूर्वक संभाल लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होने की संभावना है. व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक रह सकती है, लेकिन रणनीति से लाभ की स्थिति बन सकती है. पुराने विवाद सुलझने के योग भी बन रहे हैं. खर्च और आय के बीच संतुलन बना रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर के किसी सदस्य की आवश्यकता पर ध्यान देना पड़ेगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता लाने की जरूरत होगी. किसी गलतफहमी को बातचीत से दूर किया जा सकता है. विवाहित जातकों के लिए दिन सहयोग और समझदारी बढ़ाने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अतिरिक्त प्रयास का लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संबंधी खर्च पर थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आज आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को दवा या भोजन दान करें. ॐ हनुमते नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

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