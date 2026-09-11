Scorpio Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: संपर्कों का पक्ष होगा मजबूत, काम को लेकर बढ़ेगी महत्वाकांक्षा

Scorpio Horoscope Today 11 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे और उसके बाद एकादश भाव में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत पेशेवर जिम्मेदारियों के दबाव के साथ हो सकती है, लेकिन यही समय आपको अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी देगा. कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ में आ सकता है जिसमें निर्णय लेने की भूमिका आपकी रहेगी.

कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकियों पर ध्यान दे सकते हैं. इसलिए जल्दबाजी में तैयार किया गया दस्तावेज या अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने से बचें. यदि किसी निर्णय को लेकर असहमति है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा करें. आपकी पेशेवर छवि आज आपके व्यवहार से सीधे प्रभावित हो सकती है.

व्यापार में कोई ग्राहक या संस्थागत संपर्क महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. बड़ी डील की बातचीत हो तो कीमत के साथ भुगतान की शर्त भी स्पष्ट करें. केवल ऑर्डर मिलने की खुशी में कम मार्जिन स्वीकार करना बाद में दबाव बढ़ा सकता है. किसी नए कर्मचारी या सहयोगी को जिम्मेदारी देते समय उसकी भूमिका लिखित रूप में तय करना उपयोगी रहेगा. आज काम को लेकर आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है. इसका सकारात्मक इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज तुरंत अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश न करें. सहकर्मियों को लगातार निर्देश देने से सहयोग कम हो सकता है. कुछ काम दूसरों को सौंपना भी नेतृत्व का हिस्सा है.

शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे. इसके बाद लाभ और संपर्कों का पक्ष मजबूत होगा. किसी पुराने प्रयास से आर्थिक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. मित्र या परिचित भविष्य की योजना में सहयोग दे सकते हैं. कोई नया संपर्क आगे चलकर उपयोगी नेटवर्क बन सकता है. फिर भी लाभ की उम्मीद में अत्यधिक खर्च करने से बचें. यदि अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना बेहतर होगा. किसी मित्र के आर्थिक प्रस्ताव में भावनात्मक होकर शामिल न हों. व्यक्तिगत जीवन में काम की व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है. घर के किसी सदस्य को आपकी अनुपलब्धता खल सकती है, इसलिए जरूरी बातचीत के लिए समय तय करें. स्वास्थ्य में तनाव के कारण नींद प्रभावित हो सकती है.



उपाय: हनुमान मंदिर में गुड़ और चना अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद श्रमिक को भोजन कराएं.

शुभ रंग: मरून और धूसर.



