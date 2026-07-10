विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है, आपकी पहचान बढ़ेगी

वृश्चिक राशि के लिए कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी सौदे में जल्दबाजी से बचना उचित होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है, आपकी पहचान बढ़ेगी
वृश्चिक राशि
file photo

Scorpio Horoscope Today 10 July 2026, Vrishchik Rashi Ka Rashifal: आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण कार्यों में तेजी, दबाव और अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को समय पर कार्य पूरा करने की चुनौती मिलेगी, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णय क्षमता आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए काम में सावधानी आवश्यक रहेगी.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी सौदे में जल्दबाजी से बचना उचित होगा. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक संतुलन और मानसिक शांति बढ़ेगी. व्यापार में जीवनसाथी का सहयोग व सलाह लाभकारी होगी. इस समय किसी महत्वपूर्ण आर्थिक योजना पर विचार किया जा सकता है. रुके हुए धन की प्राप्ति या किसी पुराने विवाद का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. पार्टनरशिप में व्यापार है तो मिलाजुला असर रहेगा.

पारिवारिक जीवन में शाम के बाद वातावरण अधिक शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग घरेलू तनाव को कम करेगा और संबंधों में स्थिरता आएगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, लॉ व मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा.

उपायः भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय  मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: लाल.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vrishchik Horoscope, Scorpio Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com