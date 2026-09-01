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Scorpio Horoscope Today 1 September 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बढ़ सकती है चुनौतियां, कर्ज-स्वास्थ्य और विवाद के मामलों में रहें सतर्क

Scorpio Horoscope Today 1 September 2026, Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज प्रतिस्पर्धा और काम का दबाव बढ़ सकता है. कर्ज, विवाद और स्वास्थ्य मामलों में सावधानी रखें. अधूरे काम पूरे करें और भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें.

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Scorpio Horoscope Today 1 September 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बढ़ सकती है चुनौतियां, कर्ज-स्वास्थ्य और विवाद के मामलों में रहें सतर्क
Scorpio Horoscope Today 1 September 2026, Vrishchik Rashifal
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Scorpio Horoscope Today 1 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचर करेंगे. यह भाव प्रतिस्पर्धा, ऋण, रोग, विवाद, सेवा और दैनिक चुनौतियों से जुड़ा माना जाता है. इसलिए आज परिस्थितियां आपको अपनी कार्यप्रणाली सुधारने और कमजोरियों पर ध्यान देने का अवसर देंगी. सामने आने वाली छोटी अड़चन को संकट समझने के बजाय उसे व्यवस्थित करने की जरूरत रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

किसी सहकर्मी की उपलब्धि देखकर असहज होने के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान दें. जो लोग परीक्षा, प्रतियोगिता या लक्ष्य आधारित काम में लगे हैं, उनके लिए अनुशासन महत्वपूर्ण रहेगा. अधूरे काम छोड़कर नए कार्य पकड़ने से दबाव बढ़ सकता है. प्राथमिकता तय करके एक-एक जिम्मेदारी पूरी करना बेहतर होगा. व्यापार में पुराने बकाये, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे या रोजमर्रा के संचालन की कोई समस्या ध्यान मांग सकती है. किसी कर्मचारी या सहयोगी से नाराज होकर तुरंत कठोर निर्णय न लें. पहले पूरी स्थिति समझें. यदि किसी ग्राहक से विवाद हो तो आवाज ऊंची करने के बजाय समाधान का रास्ता निकालना अधिक लाभकारी रहेगा.

कर्ज या उधार से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. किसी की आर्थिक परेशानी देखकर बिना शर्त जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमता जांचें. यदि कोई पुराना भुगतान अटका है तो उसे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है. अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी या सुविधा संबंधी खर्चों को सीमित करना अच्छा रहेगा. षष्ठ भाव का प्रभाव स्वास्थ्य और दिनचर्या की ओर भी ध्यान दिलाता है. भोजन के समय में बहुत अधिक अनियमितता न रखें. शरीर में थकान महसूस हो तो उसे नजरअंदाज करके लगातार काम करते रहना ठीक नहीं होगा.

छोटी स्वास्थ्य समस्या बढ़ने से पहले आवश्यक देखभाल करना समझदारी रहेगी. तनाव कम करने के लिए थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठना भी उपयोगी रहेगा. व्यक्तिगत जीवन में किसी की आलोचना आपको अपेक्षा से अधिक प्रभावित कर सकती है. हर टिप्पणी का उत्तर देना आवश्यक नहीं है. यदि कोई पुराना मतभेद फिर सामने आए तो भावनाओं के बजाय तथ्य पर टिके रहना आपके पक्ष में रहेगा.

उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम को 108 बार ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप करें.
शुभ रंग: गहरा मरून

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