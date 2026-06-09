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Scorpio Horoscope 9 June 2026: वृश्चिक राशि में पंचम भाव का गोचर, करियर, प्रेम और शिक्षा में सफलता के संकेत

Vrishchik Rashifal:आज चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे. करियर में सफलता और नए अवसर मिलेंगे. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा.

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Scorpio Horoscope 9 June 2026: वृश्चिक राशि में पंचम भाव का गोचर, करियर, प्रेम और शिक्षा में सफलता के संकेत
घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

Scorpio horoscope 9 June 2026 vrishchik rashi:  आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान आप अपने निर्णयों को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना बनेगी, जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है.

व्यापार

व्यापार करने वाले लोगों को नए विचारों से लाभ मिलेगा. ऑनलाइन कार्य, मीडिया और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष प्रगति मिलने के संकेत हैं. आर्थिक रूप से समय बेहतर रहेगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, भावनाओं में आकर किसी को धन उधार देने से बचें. परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक योजना को लेकर उत्साह बढ़ सकता है. पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा.

प्रेम

प्रेम जीवन में यह समय रोमांटिक माहौल लेकर आएगा. साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी, जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. प्रतियोगिताओं, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है. मन में नई चीजें सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित भोजन की आदत परेशानी बढ़ा सकती है. ज्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग आंखों में तनाव पैदा कर सकता है.

उपायः हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं. ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप करें.

शुभ रंगः मरून और गहरा लाल.
 

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