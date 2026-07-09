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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती, पारिवारिक जीवन में रहेगी प्रसन्नता, पढ़ें धुन राशि का राशिफल

Sagittarius Horoscope Today 9 July 2026, Dhanu Rashifal: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं. पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है और आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता और सामंजस्य बना रहेगा.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती, पारिवारिक जीवन में रहेगी प्रसन्नता, पढ़ें धुन राशि का राशिफल
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 9 July 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 9 July 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए उत्साह, रचनात्मकता और नई उपलब्धियों का संकेत लेकर आएगा. इस गोचर के प्रभाव से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने का साहस मिलेगा. 

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और दूरदर्शिता की सराहना होगी. यदि किसी नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा अवसर सामने आए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करना लाभदायक रहेगा. व्यवसाय करने वाले जातकों को नए ग्राहकों और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. मार्केटिंग, शिक्षा, यात्रा या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. 

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं. पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है और आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सकते हैं. यदि किसी संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करना उचित रहेगा. दिखावे के खर्चों से दूरी बनाकर रखने से भविष्य की योजनाओं के लिए धन संचित करने में सहायता मिलेगी. किसी विश्वसनीय व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेना लाभकारी साबित हो सकता है. 

पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता और सामंजस्य बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है या रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर मिलेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष प्राप्त होगा. भाई-बहनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ भविष्य को लेकर सार्थक बातचीत हो सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

विद्यार्थियों के लिए यह समय नई प्रेरणा लेकर आएगा. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. करियर में आगे बढ़ने के इच्छुक लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं. अपनी योग्यता को निखारने के लिए प्रशिक्षण या नया कौशल सीखना भविष्य में लाभ देगा. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें. मानसिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कार्यों में भी अवश्य लगाएं.

उपायः किसी मंदिर में पीले चने और हल्दी का दान करें. केले के वृक्ष की पूजा कर जल अर्पित करें. किसी गुरु, शिक्षक या बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर उन्हें पीला फल भेंट करें.
शुभ रंग: पीला.

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