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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: धनु राशि का चंद्रमा संवाद से समाधान खोजने में मदद करेगा

Sagittarius Horoscope Today 09 August 2026, Dhanu Rashifal: आज संबंधों पर रहेगा विशेष ध्यान रहेगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: धनु राशि का चंद्रमा संवाद से समाधान खोजने में मदद करेगा
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

 Sagittarius Horoscope Today 09 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए संबंधों और साझेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रहा है. सामने वाले की सोच को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार सहमति बन पाना आसान नहीं रहेगा.चंद्रमा की स्थिति आपको संवाद के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगी, हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों की तीव्रता पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

कार्यस्थल पर किसी के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती सामने आ सकती है.यदि आप किसी संयुक्त प्रोजेक्ट में हैं, तो जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन न होने से भ्रम की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि काम शुरू करने से पहले भूमिकाओं को तय कर लें.आपके भीतर नेतृत्व क्षमता है, लेकिन आज दूसरों की बात सुनना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा.

आज आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपकी उदारता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए हर किसी के प्रति समान दृष्टिकोण रखने के बजाय परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करें.

निजी जीवन में किसी करीबी व्यक्ति के साथ मनमुटाव की संभावना है, खासकर तब जब आप अपनी बात को मनवाने पर अड़े रहें.रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा झुकना भी आवश्यक होता है. 

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन किसी साझेदारी या उधार से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें. बिना लिखित समझौते के कोई भी आर्थिक लेन-देन करने से बचें.

 स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको थकान या शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और हल्की स्ट्रेचिंग आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज न करें और अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश से बचें.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और कुछ समय शांत बैठें.पीले फल या चने का दान करें. "ॐ नमः शिवाय"  मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: पीला या हल्का नारंगी. 

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