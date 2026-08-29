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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: संपर्कों से होगा लाभ, काम में आएगी तेजी

Sagittarius Horoscope Today 29 August 2026, Dhanu Rashifal: आपकी पहल से रुका हुआ मामला गति पकड़ सकता है. व्यापार में छोटे स्तर पर किए गए प्रयास से भविष्य की संभावना बन सकती है. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, सजावट या व्यवस्था बदलने की इच्छा हो सकती है. वाहन से संबंधित खर्च सामने आए तो उसकी वास्तविक जरूरत जांच लें.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: संपर्कों से होगा लाभ, काम में आएगी तेजी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 29 August 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 29 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद चौथे भाव में प्रवेश करेगा. दिन के पहले हिस्से में सक्रियता, संवाद और व्यक्तिगत प्रयासों का प्रभाव रहेगा, जबकि रात के बाद घर, निजी सुविधाओं और मन की शांति से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे. इसलिए आज बाहरी काम निपटाने के साथ-साथ शाम के बाद अपने लिए थोड़ा शांत समय निकालना उपयोगी रहेगा. सुबह किसी जरूरी फोन, संदेश या मुलाकात के माध्यम से काम आगे बढ़ सकता है. आपकी पहल से रुका हुआ मामला गति पकड़ सकता है. लेखन, विज्ञापन, बिक्री, प्रशिक्षण या संपर्क आधारित काम करने वालों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा. लेकिन जल्दबाजी में किसी को वादा न करें. सामने वाले की अपेक्षा और अपनी क्षमता के बीच अंतर बाद में दबाव पैदा कर सकता है.

व्यापार में छोटे स्तर पर किए गए प्रयास से भविष्य की संभावना बन सकती है. किसी पुराने ग्राहक या परिचित से दोबारा संपर्क स्थापित करना लाभकारी रहेगा. नए क्षेत्र में विस्तार की सोच हो तो पहले बाजार की वास्तविक स्थिति समझें. केवल किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चलना आपके लिए सही निर्णय नहीं होगा. साझेदारी के प्रस्ताव में व्यक्तिगत संबंध और आर्थिक हित अलग-अलग रखकर विचार करें. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा चौथे भाव में आने पर मन बाहरी गतिविधियों से हटकर निजी वातावरण की ओर जाएगा.

घर में किसी वस्तु की मरम्मत, सजावट या व्यवस्था बदलने की इच्छा हो सकती है. वाहन से संबंधित खर्च सामने आए तो उसकी वास्तविक जरूरत जांच लें. परिवार में किसी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ापन हो सकता है, इसलिए थकान की स्थिति में बहस से बचना बेहतर रहेगा. भाई-बहन या करीबी परिचित के साथ बातचीत में पुराने मतभेद का संदर्भ आ सकता है. अपनी बात रखने से पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य समाधान है या केवल अपनी बात साबित करना. रात में मन में चल रही कई योजनाओं को कागज पर लिखना उपयोगी रहेगा.  इससे अगले कुछ दिनों की दिशा स्पष्ट होगी.


उपाय: किसी शिक्षक या बुजुर्ग व्यक्ति को पीले फल भेंट करें. किसी जरूरतमंद बच्चे को स्कूल बैग या लेखन सामग्री उपलब्ध कराएं.
शुभ रंग: हल्का पीला.

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