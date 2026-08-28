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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: आत्मविश्वास से बढ़ेंगे कदम, नए संपर्क देंगे अवसर

Horoscope Today 28 August 2026, Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज पहल और संवाद से नए अवसर बन सकते हैं. काम में आपकी बात प्रभाव डालेगी, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: आत्मविश्वास से बढ़ेंगे कदम, नए संपर्क देंगे अवसर
धनु आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 28 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा. यह भाव साहस, प्रयास, संचार, छोटे भाई-बहन, कौशल और अपने दम पर आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है. इसलिए आज परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय स्वयं पहल करना ज्यादा प्रभावी रहेगा. जिस काम को शुरू करने में पिछले कुछ समय से संकोच हो रहा था, उसके लिए पहला कदम उठाने का उत्साह मिलेगा. 

कामकाज में आपकी संवाद शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. किसी अधिकारी, ग्राहक या सहयोगी के सामने विचार रखने का अवसर मिले तो अपनी बात को लंबा खींचने के बजाय स्पष्ट उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करें. लेखन, मीडिया, बिक्री, मार्केटिंग, प्रशिक्षण या डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से सक्रिय रह सकता है. हालांकि जल्दबाजी में भेजा गया संदेश या अधूरी जानकारी बाद में स्पष्टीकरण मांग सकती है. 

व्यापार में प्रचार-प्रसार और नए संपर्क बनाने पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा. पुराने ग्राहक से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है. छोटे स्तर पर शुरू किया गया प्रयास आगे चलकर बड़ा अवसर बन सकता है, इसलिए हर काम को केवल तत्काल कमाई के नजरिए से न देखें. किसी मित्र या परिचित के कहने पर व्यावसायिक फैसला लेने के बजाय आंकड़ों और वास्तविक स्थिति को महत्व दें. किसी पुराने वित्तीय विषय को नए तरीके से व्यवस्थित करने का मौका मिल सकता है. 

परिवार या संपत्ति से संबंधित किसी विषय को टालते रहने के बजाय उसका व्यावहारिक समाधान खोजें. घर में बदलाव की योजना हो तो खर्च और समय दोनों का अनुमान पहले बना लें. आज छोटी दूरी की यात्रा या अचानक किसी जगह जाने की आवश्यकता बन सकती है. समय कम होने पर भी जरूरी दस्तावेज और सामान जांचकर निकलें. भाई-बहन या किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत में पुराना मतभेद उठ सकता है; अपनी बात रखने के साथ सामने वाले का पक्ष सुनना भी जरूरी होगा. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई वादा न करें. एक साथ कई काम पकड़ लेने की आदत आज समय का नुकसान करा सकती है.

उपाय: किसी छोटे बच्चे को रंगीन चित्र-पुस्तक या अध्ययन सामग्री भेंट करें. किसी प्रेरणादायक पुस्तक का अध्ययन करें और उसमें से एक उपयोगी बात अपने व्यवहार में उतारें.

शुभ रंग: फिरोजी.
 

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