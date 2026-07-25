Sagittarius Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें, प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें

Sagittarius Horoscope Today 25 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. द्वादश भाव व्यय, विदेश, आध्यात्मिक चिंतन, एकांत, विश्राम और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर के कारण आज आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से अधिक अपने भीतर चल रहे विचारों पर रहेगा. कई ऐसे प्रश्न, जिनका उत्तर आप लंबे समय से तलाश रहे थे, उन पर स्पष्टता मिलने के संकेत हैं. दिन को शांत और योजनाबद्ध ढंग से बिताना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा.

नए ग्राहकों से संपर्क मिलने की संभावना

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे रहकर किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे समय से पहले सार्वजनिक करने के बजाय अभी गोपनीय रखना बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यालय की राजनीति से स्वयं को दूर रखने की सलाह है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने से अनावश्यक विवादों से बचाव होगा. व्यापारियों के लिए विदेश या दूसरे शहर से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति संभव है. ऑनलाइन कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों से संपर्क मिलने की संभावना है.

सोच-समझकर खर्चा करें

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना आवश्यक होगा. यात्रा, स्वास्थ्य या किसी आवश्यक कार्य पर धन व्यय हो सकता है. हालांकि यह खर्च भविष्य की दृष्टि से उपयोगी साबित होगा. यदि किसी पुराने निवेश की समीक्षा करना चाहते हैं तो आज का दिन उपयुक्त रहेगा. बिना योजना के बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें. पारिवारिक जीवन में कुछ समय स्वयं के लिए निकालने की इच्छा हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करने से मन हल्का महसूस होगा.

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी विषय पर स्पष्ट संवाद बनाए रखें. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का विचार भी बन सकता है. ध्यान, प्राणायाम और शांत वातावरण में कुछ समय बिताना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा. देर रात तक जागने से बचें और शरीर की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को नजरअंदाज न करें.

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें. किसी अस्पताल में जरूरतमंद मरीज की सहायता करें. सुबह सूर्य को जल अर्पित करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: बैंगनी