Sagittarius Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: मन में बढ़ सकती है बेचैनी, खर्च और कामकाज में रहें सतर्क

Sagittarius Horoscope Today 21 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे अंतर्मन, खर्च और एकांत से जुड़े विषय प्रमुख हो सकते हैं. दिन की शुरुआत में ही आपको यह महसूस हो सकता है कि मन सामान्य से अधिक संवेदनशील है और बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भीतर तक जा रहा है. कई बार बिना कारण भी बेचैनी या अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है. ऐसे में खुद को शांत रखने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर स्थिति को समझना बेहतर रहेगा. आज अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है. छोटी-छोटी जरूरतें मिलकर बजट को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसमें अचानक बदलाव आ सकता है या देरी का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कोई जानकारी आपसे छिपाई जा सकती है. स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, आंखों में थकान या पैरों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. दिनभर की थकावट आपको मानसिक रूप से भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय पर विश्राम लेना जरूरी रहेगा.

आज का दिन आत्ममंथन का अवसर भी देता है. कुछ पुरानी बातें या अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा. यदि आप खुद के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे, तो कई उलझनों का हल मिल सकता है. बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें और गोपनीय बातों को साझा करने से बचें.

उपाय: रात्रि में सिरहाने के पास एक तांबे का पात्र पानी से भरकर रखें और सुबह उसे पौधों में डाल दें. मंदिर में शांति से बैठकर कुछ समय ध्यान करें.

शुभ रंग: आसमानी.

