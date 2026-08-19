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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी, अचानक बढ़ सकते हैं खर्च

Sagittarius Horoscope Today19 August 2026, Dhanu Rashifal: आज बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा मन भीतर की ओर अधिक खिंचा रहेगा. कुछ अनसुलझे प्रश्न या पुराने अनुभव फिर से उभर सकते हैं, जिनका सामना करने की आवश्यकता पड़ेगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी, अचानक बढ़ सकते हैं खर्च
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 19 August 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today19 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करता है, जिससे आंतरिक विचार, एकांत और छुपे हुए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित होने लगेगा. आज बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा मन भीतर की ओर अधिक खिंचा रहेगा. कुछ अनसुलझे प्रश्न या पुराने अनुभव फिर से उभर सकते हैं, जिनका सामना करने की आवश्यकता पड़ेगी.

कार्यक्षेत्र में गति थोड़ी धीमी रह सकती है. आप चाहकर भी पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए खुद पर अत्यधिक दबाव डालने से बचें. पर्दे के पीछे की गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जैसे योजना बनाना या रणनीति तय करना. किसी गोपनीय जानकारी को साझा करने से बचें, क्योंकि उसका गलत उपयोग हो सकता है.

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. अनजाने खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर यात्रा, स्वास्थ्य या किसी पुराने बकाया से जुड़े हुए. यदि आप विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम करते हैं, तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं. सोच-समझकर किया गया प्रबंधन ही संतुलन बनाए रखेगा. मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. कभी अकेले रहने का मन करेगा, तो कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की इच्छा होगी. यह समय आत्मचिंतन और भावनात्मक सफाई का संकेत देता है. ध्यान या लेखन जैसी गतिविधियां आपको स्पष्टता देने में सहायक होंगी.

स्वास्थ्य के मामले में नींद से जुड़ी समस्या या थकावट महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचें. शरीर को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना काम करना.


उपाय: पीले फल का दान करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं. किसी धार्मिक स्थल पर चुपचाप सेवा कार्य करें।
शुभ रंग: हल्का पीला.
 

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