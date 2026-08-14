Sagittarius Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें

Sagittarius Horoscope Today 14 August 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: धनु राशि वालों के लिए भाग्य, मार्गदर्शन और दूर दृष्टि से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे. चंद्रमा नवम भाव में होने से किसी ऐसे काम में प्रगति की संभावना है जिसमें लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है. अचानक किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी सलाह आगे की राह आसान करेगी. उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा या किसी विशेषज्ञता से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी. जो विद्यार्थी किसी विशेष विषय को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अपनी दिशा स्पष्ट करने का अवसर मिल सकता है.

विदेश अथवा दूसरे शहर की संस्था से संबंधित आवेदन या बातचीत भी आगे बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर आपकी सोच को महत्व मिलेगा. सहकर्मी की अलग राय को तुरंत गलत साबित करने की कोशिश विवाद पैदा कर सकती है. व्यापार में दूर के ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभकारी बातचीत शुरू हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद रहेगी, लेकिन भविष्य की बड़ी योजना के नाम पर वर्तमान बजट को नजरअंदाज न करें. जमीन, शिक्षा या यात्रा पर होने वाला खर्च उपयोगी हो सकता है, फिर भी भुगतान करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें.

पारिवारिक स्तर पर किसी बड़े सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. पिता या पिता समान व्यक्ति के साथ किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है. यहां जिद के बजाय अनुभव का सम्मान करना संबंधों को सहज रखेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है. यदि साथी अलग शहर में है तो बातचीत का समय निकालना जरूरी होगा.

अविवाहित लोगों को किसी यात्रा, अध्ययन या पेशेवर संपर्क के माध्यम से नया परिचय मिल सकता है, लेकिन संबंध को तुरंत नाम देने की जल्दबाजी न करें. यात्रा की संभावना बन सकती है, विशेषकर किसी उद्देश्यपूर्ण काम से जुड़ी यात्रा. यात्रा के दौरान समय-सारणी और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि से मन को स्थिरता मिलेगी, लेकिन किसी विचार या व्यक्ति के प्रति अंधविश्वास से बचना होगा.

उपाय: किसी शिक्षक या मार्गदर्शक का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लें. मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद को चने की दाल दें.

शुभ रंग: केसरिया.