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Sagittarius Horoscope 13 June 2026: सुबह के बाद छठा चंद्रमा बढ़ाएगा आपकी कार्यकुशलता और नियमितता

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों को आज सुबह तक रचनात्मकता का भरपूर लाभ मिलेगा. इसके बाद वृषभ का चंद्रमा आपकी दैनिक दिनचर्या, नौकरी में स्थिरता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करेगा.

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Sagittarius Horoscope 13 June 2026: सुबह के बाद छठा चंद्रमा बढ़ाएगा आपकी कार्यकुशलता और नियमितता
कार्यकुशलता और अनुशासन से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

Sagittarius horoscope 13 June 2026 dhanu rashi: आज सुबह लगभग 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में स्थित रहने से आपके भीतर रचनात्मकता, उत्साह और जीवन का आनंद लेने की भावना प्रबल रह सकती है. दिन का आरंभिक भाग व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग करने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

यदि आप कला, लेखन, शिक्षण या मीडिया से जुड़े हैं तो नए विचार सहज रूप से सामने आ सकते हैं. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका ध्यान दैनिक जिम्मेदारियों और कार्यकुशलता की ओर बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में छोटे-छोटे सुधार भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना काफी लाभदायक रहेगा.

परिवार और प्रेम

संतान से जुड़े मामलों में भी संतोषजनक समाचार प्राप्त होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में सहजता और खुलापन दिखाई देगा. दिन के दूसरे भाग में प्रेम जीवन में भावनात्मक उत्साह के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य

शारीरिक ताजगी बनी रहेगी. बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह खुली हवा में कुछ समय बिताएं और दिन में कम से कम एक बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें.

उपायः गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य नारायण को जल अर्पित करें.

शुभ रंग: पीला, केसरिया और हल्का नारंगी.

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