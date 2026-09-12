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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: प्रतिष्ठा के मामलों में रहें सावधान, जिम्मेदारी का बढ़ेगा दवाब

Sagittarius Horoscope Today 12 September 2026, Dhanu Rashifal: आज का दिन आपको अपनी कार्यक्षमता साबित करने का अवसर दे सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का दबाव बढ़ सकता है. प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सावधानी आवश्यक है. घर और काम के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अनुभव रखने वाले व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: प्रतिष्ठा के मामलों में रहें सावधान, जिम्मेदारी का बढ़ेगा दवाब
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 12 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 12 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेगा. यह स्थिति कर्मक्षेत्र, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगी. आज का दिन आपको अपनी कार्यक्षमता साबित करने का अवसर दे सकता है, लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि काम करने का आपका तरीका दूसरों पर कैसी छाप छोड़ रहा है. केवल मेहनत पर्याप्त नहीं होगी; काम को सही समय पर और सही ढंग से प्रस्तुत करना भी जरूरी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का दबाव बढ़ सकता है. अधिकारी आपके काम की बारीकियों पर नजर रख सकते हैं, इसलिए अधूरी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट या निर्णय देने से बचें. यदि किसी पुराने प्रोजेक्ट में कमी रह गई है तो उसे छिपाने की कोशिश करने के बजाय समय रहते सुधार करना बेहतर होगा. किसी वरिष्ठ से मतभेद हो तो उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाएं. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की जरूरत समझना आज विशेष महत्व रखेगा. अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने के बजाय बाजार की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें. किसी पुराने उत्पाद या सेवा में सुधार करके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. हालांकि एक साथ कई योजनाओं में हाथ डालने से प्रबंधन कमजोर पड़ सकता है. जिस काम से वास्तविक लाभ की संभावना अधिक है, उसे प्राथमिकता दें.

प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सावधानी आवश्यक है. सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर किसी मुद्दे पर तुरंत टिप्पणी करने से पहले उसके संभावित प्रभाव के बारे में सोचें. किसी दूसरे व्यक्ति की बात का जवाब आवेश में देने से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है. आज आपकी कही हुई बात अपेक्षा से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है.

घर और काम के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लगातार जिम्मेदारियों में लगे रहने के कारण निजी समय कम मिल सकता है. इसके कारण चिड़चिड़ापन बढ़े तो उसे करीबी लोगों पर निकालने से बचें. शरीर को पर्याप्त आराम देना भी जरूरी होगा, खासकर यदि काम का दबाव सामान्य से अधिक रहे. किसी पुराने पेशेवर संपर्क से महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. अनुभव रखने वाले व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर ही लें. आज आपकी प्रगति का रास्ता अनुशासन और पेशेवर व्यवहार से होकर जाएगा.


उपाय: केले के पेड़ के पास दीपक जलाकर ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी शिक्षक, गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: पीला और हल्का नारंगी.

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