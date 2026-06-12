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Sagittarius horoscope 12 June 2026 : पंचम भाव का चंद्रमा संतान पक्ष से दिलाएगा बड़ी खुशखबरी

Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज का गोचर रचनात्मकता और बुद्धि बल को मजबूत करेगा. नए आइडिया से व्यापार में बड़ा लाभ होगा और अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित होंगे.

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Sagittarius horoscope 12 June 2026 : पंचम भाव का चंद्रमा संतान पक्ष से दिलाएगा बड़ी खुशखबरी
धनु आज का राशिफल 12 जून 2026: मार्केटिंग और प्रचार के कामों में मिलेगी बड़ी सफलता, प्रेम संबंधों में बढ़ेगा उत्साह

Sagittarius horoscope 12 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति रचनात्मकता, बुद्धि और आत्म-अभिव्यक्ति को मजबूत करने वाली मानी जाती है. आज आपके विचारों में नवीनता रहेगी.

करियर और व्यापार

किसी रुके हुए कार्य में गति आने के संकेत बन सकते हैं. शिक्षा, कला और योजना से जुड़े मामलों में प्रगति स्पष्ट दिखाई दे सकती है. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों को नए आइडिया से लाभ मिल सकता है, खासकर प्रचार और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. अतिरिक्त प्रयासों से आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी. बच्चों या युवा सदस्यों की उपलब्धि मन को खुशी दे सकती है. घर में उत्सव जैसा माहौल बनने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से संबंधों में ताजगी आएगी. विवाहित लोगों के लिए दिन आपसी समझ को मजबूत करने वाला रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से बचना बेहतर होगा. अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. दिन में किसी जरूरतमंद बच्चे को पुस्तक या स्टेशनरी दान करें.

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