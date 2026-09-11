Sagittarius Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, व्यावसायिक लाभ कें संकेत

Sagittarius Horoscope Today 11 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में और इसके बाद दशम भाव में गोचर करेंगे. दिन का पहला हिस्सा भविष्य की दिशा, उच्च शिक्षा, मार्गदर्शन और दूर स्थान से जुड़े मामलों पर केंद्रित रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको किसी निर्णय के दूसरे पहलू पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है. आज किसी बात को केवल अपनी पुरानी धारणा के आधार पर सही मानने के बजाय नए तथ्य जानना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शैक्षणिक क्षेत्र में कोई आवेदन, परीक्षा, प्रशिक्षण या अध्ययन संबंधी योजना आगे बढ़ सकती है. विद्यार्थियों को विषय समझने में आसानी होगी, लेकिन नियमितता बनाए रखना आवश्यक है. केवल उत्साह में नई तैयारी शुरू करके पुराने काम अधूरे न छोड़ें. किसी शिक्षक या वरिष्ठ की आलोचना मिले तो उसे व्यक्तिगत असहमति न मानें; उसमें सुधार का संकेत हो सकता है. दूर की यात्रा का कार्यक्रम बन रहा हो तो तैयारी में लापरवाही न करें. टिकट, पहचान-पत्र और जरूरी कागजात पहले से जांच लें. यात्रा के दौरान समय-सारणी में बदलाव संभव है, इसलिए बहुत कम अंतर वाली योजना न बनाएं. कानूनी, सरकारी या शैक्षणिक दस्तावेजों में छोटी गलती भी आगे परेशानी दे सकती है.

दोपहर बाद चंद्रमा दशम भाव में पहुंचेंगे. इसके साथ पेशेवर जिम्मेदारियां अचानक अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं. किसी वरिष्ठ के सामने अपनी कार्ययोजना रखने का अवसर मिलेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले समय और संसाधनों का आकलन कर लें. हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं. व्यापार में दूर के संपर्क से मिला अवसर व्यावसायिक लाभ में बदल सकता है. फिर भी ग्राहक की बात पर केवल भरोसा करके माल या सेवा उपलब्ध कराने के बजाय भुगतान व्यवस्था स्पष्ट रखें. कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो तो उसके मुख्य बिंदु लिखित रूप में सुरक्षित करें. शाम के समय काम की प्राथमिकता बढ़ने से निजी योजनाएं पीछे छूट सकती हैं.

परिवार को लगातार बाद के लिए टालना ठीक नहीं होगा. कम समय मिले तो भी स्पष्ट संवाद बनाए रखें. आज आपका ध्यान उपलब्धि पर रहेगा, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा तनाव बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के दूसरे हिस्से में थकावट महसूस हो सकती है. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें. रात में काम की चिंता लेकर सोने के बजाय अगले दिन के जरूरी कार्य लिखकर मन को मुक्त करें.



उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी शिक्षक या बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: पीला और गहरा नीला.