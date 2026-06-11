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Sagittarius Horoscope 11 June:परामर्श-मार्केटिंग क्षेत्र के जातकों को होगी उन्नति, पर्याप्त नींद लेना है जरूरी

Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, उत्साह और आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से घर का वातावरण आनंदमय रहेगा.

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Sagittarius Horoscope 11 June:परामर्श-मार्केटिंग क्षेत्र के जातकों को होगी उन्नति, पर्याप्त नींद लेना है जरूरी
धनु आज का राशिफल 11 जून 2026: रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, पुराने निवेश से मिलेगा बड़ा लाभ

Sagittarius horoscope 11 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे. उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. जो धनु राशि के लिए रचनात्मकता, उत्साह और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

करियर और व्यापार

दिन के आरंभ में घरेलू विषयों पर ध्यान रहेगा, जबकि बाद के समय में मन नई संभावनाओं की ओर आकर्षित होगा. करियर के क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता लाभ दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. मार्केटिंग, शिक्षा और परामर्श से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने या अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

परिवार में किसी शुभ योजना पर चर्चा हो सकती है. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है. प्रेम संबंधों में रोमांच और मधुरता बनी रहेगी. प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समय रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद लेना आवश्यक होगा. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखने पर विशेष ध्यान दें.

उपाय: पक्षियों के लिए जल और दाना रखें. भगवान विष्णु के मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करें तथा ॐ नमो नारायणाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: केसरिया.

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