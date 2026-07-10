Sagittarius Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन में सकारात्मकता बनेगी

Sagittarius Horoscope Today 10 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का संकेत दे रहा है. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आपके भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और नई योजनाओं पर काम करने की ऊर्जा बनी रहेगी. यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है, किसी से अपनी बात मनवानी है या लंबे समय से रुके हुए काम को आगे बढ़ाना है तो दिन का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं.

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें

नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन सहकर्मियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना आवश्यक होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी दिनचर्या, कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने का समय रहेगा. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत भी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगी. व्यापारियों को गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

संवाद में मधुरता बनाए रखें

परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या आवश्यकताओं को लेकर समय देना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद बनने की संभावना है, इसलिए संवाद में मधुरता बनाए रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास और स्पष्टता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. यदि किसी कानूनी या सरकारी कार्य का मामला लंबित है तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त पानी पीते रहें. मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय ध्यान, योग या प्रकृति के बीच अवश्य बिताएं. दिन के अंत तक धैर्य और व्यावहारिक सोच आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी तथा आने वाले दिनों के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी.

उपाय: प्रातः भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें. पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर जल अर्पित करें.

शुभ रंग: पीला.

