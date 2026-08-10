Sagittarius Horoscope Today 10 August 2026: आज सोच-समझकर लें फैसले, काम और पैसों के मामले में रहें सावधान

Sagittarius Horoscope Today 10 August 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal :आज का दिन आपके लिए गहराई से सोचने और परिस्थितियों के भीतर छिपे संकेतों को समझने का है. चंद्रमा की स्थिति आपको बाहरी गतिविधियों की बजाय अंदरूनी संतुलन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही है. आप किसी ऐसे विषय पर विचार कर सकते हैं, जिसे अब तक नजरअंदाज करते आए थे. यह समय अपने निर्णयों के पीछे के कारणों को समझने और उन्हें सुधारने का है. हालांकि, अधिक विश्लेषण करने से उलझन बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

कार्यक्षेत्र में किसी जटिल मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है. आपकी सूझबूझ और अनुभव इस स्थिति में काम आएंगे, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है.

आर्थिक मामलों में पुराने लेन-देन या कर संबंधी विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा. किसी दस्तावेज़ को बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बचें, क्योंकि छोटी सी चूक आगे चलकर परेशानी दे सकती है. आज आपका मन थोड़ा एकांत में रहने का कर सकता है. यह एकांत आपके लिए आत्ममंथन का अवसर बनेगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गहराई से बातचीत भी हो सकती है, जिससे रिश्ते में नई समझ विकसित होगी. हालांकि, अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी होगा, अन्यथा गलतफहमी की संभावना बनी रहेगी.

स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. विशेष रूप से नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी होगा. देर रात तक जागना या अनियमित दिनचर्या आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा शंका कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. हर स्थिति में नकारात्मक पहलू देखने की प्रवृत्ति से बचना ही बेहतर रहेगा.

उपाय: पीले फूल किसी धार्मिक स्थान पर अर्पित करें. केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं. हल्दी का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंग: पीला.

