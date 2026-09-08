विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: निजी संबंधों में बढ़ेगी संवेदनशीलता, सूझबूझ से लेना होगा काम

Sagittarius Horoscope Today 08 September 2026, Dhanu Rashifal: आज किसी पुराने भुगतान, बैंक संबंधी कार्य, बीमा, कर या संपत्ति के कागज पर ध्यान देना पड़ सकता है. व्यापार में अचानक कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे पहले बनाई गई योजना बदलनी पड़े. निजी संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. धन को लेकर अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: निजी संबंधों में बढ़ेगी संवेदनशीलता, सूझबूझ से लेना होगा काम
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 08 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
NDTV

Sagittarius Horoscope Today 08 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति दिन को थोड़ा गहराई वाला बना सकती है. सामान्य कामों के बीच अचानक कोई ऐसा विषय सामने आ सकता है जिसे टालना आसान नहीं होगा. आर्थिक गोपनीयता, साझा संसाधन, पुराने निर्णय और मानसिक उलझनों को संभालने में जल्दबाजी के बजाय सूझबूझ अधिक काम आएगी. आज किसी पुराने भुगतान, बैंक संबंधी कार्य, बीमा, कर या संपत्ति के कागज पर ध्यान देना पड़ सकता है. यदि कोई दस्तावेज काफी समय से रखा हुआ है तो उसकी शर्तें दोबारा पढ़ें. केवल भरोसे के आधार पर हस्ताक्षर करने से बचना जरूरी होगा. किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर आर्थिक जिम्मेदारी लेने की स्थिति बने तो पहले अपनी सीमा तय करें.

व्यापार में अचानक कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे पहले बनाई गई योजना बदलनी पड़े. इसे नुकसान समझने के बजाय स्थिति के अनुसार रणनीति बदलने का अवसर मानें. साझेदारी में काम करने वालों को हिसाब-किताब स्पष्ट रखना चाहिए. मौखिक वादों के बजाय लिखित रिकॉर्ड आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी की छिपी हुई गलती का असर आपके काम पर पड़ सकता है. इसलिए महत्वपूर्ण फाइल या आंकड़े आगे भेजने से पहले स्वयं जांच करें. किसी सहकर्मी पर संदेह हो तो सीधे आरोप लगाने के बजाय तथ्य जुटाएं.

आज आपकी सफलता शांत तरीके से स्थिति संभालने में रहेगी. निजी संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. किसी करीबी के व्यवहार में मामूली बदलाव भी आपको परेशान कर सकता है. हर बात के पीछे कारण खोजने की कोशिश मानसिक बोझ बढ़ाएगी. जो बात स्पष्ट करनी हो, उसे सीधे और सरल शब्दों में पूछना बेहतर रहेगा.

धन को लेकर अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है. मरम्मत, स्वास्थ्य, दस्तावेज या पारिवारिक आवश्यकता पर राशि लग सकती है. ऐसी स्थिति के लिए बजट में थोड़ी अतिरिक्त गुंजाइश रखना अच्छा रहेगा. आज रहस्य या अनिश्चितता वाले विषयों में रुचि बढ़ सकती है. ज्योतिष, आध्यात्मिक अध्ययन या किसी गहन विषय पर पढ़ना मन को एकाग्र कर सकता है, लेकिन डर पैदा करने वाली जानकारी से दूरी रखें. शारीरिक रूप से तनाव का असर नींद पर पड़ सकता है. सोने से पहले लगातार समस्या पर विचार करने के बजाय मन को शांत करने की कोशिश करें.


उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें.
शुभ रंग: धानी हरा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com