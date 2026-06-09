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Sagittarius Horoscope 9 June 2026: धनु राशि में सुख भाव का गोचर, परिवार और करियर में स्थिरता के संकेत

Dhanu Rashifal:आज चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में गोचर करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर में शांति बनी रहेगी. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार में पुराने निवेश से लाभ होगा. आर्थिक मामलों में संतुलन रखना जरूरी रहेगा.

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Sagittarius Horoscope 9 June 2026: धनु राशि में सुख भाव का गोचर, परिवार और करियर में स्थिरता के संकेत
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

Sagittarius horoscope 9 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान आप अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व देंगे और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें आपकी समझदारी और अनुभव की परीक्षा होगी.

करियर

उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बने रहेंगे, जिससे करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. संपत्ति, कृषि या निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है. हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करना उचित नहीं रहेगा. धन का प्रबंधन संतुलित तरीके से करना आवश्यक होगा, अन्यथा छोटी-छोटी जरूरतें बजट बिगाड़ सकती हैं.

पारिवारिक

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व महसूस होगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनके अनुभव से आपको लाभ हो सकता है. किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है.

प्रेम

प्रेम जीवन में भावनात्मक स्थिरता देखने को मिलेगी. साथी के साथ पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना है, जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें स्पष्टता प्राप्त होगी. विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्ते में विश्वास और सहयोग बढ़ाने वाला रहेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिल सकता है. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. दर्शनशास्त्र, कानून और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में शरीर को पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लें. यात्रा या अधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है. घुटनों और जोड़ों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. सुबह खुले वातावरण में समय बिताना मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से लाभदायक रहेगा.

उपायः भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप शुभ रहेगा.

शुभ रंगः पीला और हल्का नारंगी.
 

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