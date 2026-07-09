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Pisces Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुके हुए कार्य होंगे पूरे, पढ़ें मीन राशि का राशिफल

Pisces Horoscope Today 9 July 2026, Meen Rashifal: आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे सकती है. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना भी उतना ही आवश्यक रहेगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुके हुए कार्य होंगे पूरे, पढ़ें मीन राशि का राशिफल
Pisces Aaj Ka Rashifal 9 July 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 9 July 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर मीन राशि के लिए आर्थिक योजनाओं, आत्मविश्वास और पारिवारिक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इस समय आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. 

नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यक्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. यदि किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है. व्यापार करने वाले जातकों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ-साथ नए व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. धैर्य और विवेक से लिए गए निर्णय आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे. 

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे सकती है. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना भी उतना ही आवश्यक रहेगा. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें और दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय लें. रुके हुए कार्यों के पूरा होने से आर्थिक संतोष मिलेगा. 

परिवार की आवश्यकताओं और अपनी बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. किसी पारिवारिक आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. 

प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. रिश्तों में विनम्रता और संवेदनशीलता बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा. अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखते हुए निरंतर प्रयास करना सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

उपायः भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें.  बेसन के लड्डू या पीली मिठाई का प्रसाद बांटें. गौशाला में हरा चारा या गुड़-चना अर्पित करें.
शुभ रंग: हल्का पीला.

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