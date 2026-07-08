विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: आज चंद्रमा का साथ दिलाएगा सफलता, जातकों को करियर और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें राशिफल

Pisces Horoscope Today 8 July 2026, Pisces Rashifal: अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: आज चंद्रमा का साथ दिलाएगा सफलता, जातकों को करियर और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें राशिफल
Pisces Aaj Ka Rashifal 8 July 2026 | Pisces Horoscope Today
ndtv

Pisces Horoscope Today 8 July 2026, Pisces ka Rashifal: आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. मन में नए विचार आएंगे और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. हालांकि शाम 4 बजे के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषयों पर अधिक केंद्रित रहेगा. इस समय सोच-समझकर बोलना और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है.

जातक को जल्द मिलेगा शुभ समाचार

नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने और नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. शाम के बाद आय के साथ-साथ बचत की योजना बनाने पर ध्यान देना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.

जीवनसाथी का सहयोग बढ़ाएगा आपका आत्मविश्वास

जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यदि किसी बात को लेकर घर में मतभेद चल रहा था तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है. संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि या शुभ समाचार पूरे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना सकता है. मित्रों और रिश्तेदारों से भी सकारात्मक सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं. सुबह के समय ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन शाम के बाद खानपान में लापरवाही से बचना आवश्यक होगा. पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित भोजन करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय ध्यान या प्राणायाम को दें. इससे तनाव कम होगा और कार्यों में एकाग्रता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई जानकारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखना चाहिए. कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. शाम के बाद परिवार के साथ बैठकर भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा. संयम, सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ किए गए प्रयास आपको सफलता के नए अवसर प्रदान करेंगे.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जप करें.
शुभ रंग: पीला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pisces Aaj Ka Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com