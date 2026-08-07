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Pisces Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: काम के दबाव के कारण थकान, खर्च भी बढ़ सकते हैं

Meen Rashi Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए संवाद, सोच और नए अनुभवों से जुड़ने का अवसर लेकर आया है.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: काम के दबाव के कारण थकान, खर्च भी बढ़ सकते हैं
मीन राशि
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Pisces Horoscope Today 7 August 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए संवाद, सोच और नए अनुभवों से जुड़ने का अवसर लेकर आया है. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को सक्रिय बनाए रखेगा, जिससे आप हर विषय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे. आप अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक सहज महसूस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में बोलने से बचना जरूरी होगा.

कार्यक्षेत्र में आज आपके लिए नेटवर्किंग और बातचीत के माध्यम से काम आगे बढ़ाने का समय है. किसी महत्वपूर्ण जानकारी या संपर्क के जरिए आपको लाभ मिल सकता है. हालांकि, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी समझदारी से जवाब देना बेहतर रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज छोटे-छोटे लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं.

किसी यात्रा या संचार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. बजट को संतुलित रखने के लिए योजना बनाकर चलना जरूरी होगा. रिश्तों में आज हल्की-फुल्की बातचीत और मेलजोल का माहौल रहेगा. किसी मित्र या भाई-बहन के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज कंधों, हाथों या गले से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. ज्यादा बोलने या काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. हल्की स्ट्रेचिंग और आराम आपको राहत देगा. सही शब्द और सही समय का चयन आपके कई काम आसान बना सकता है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. किसी विद्यार्थी को कॉपी या पेन दान करें. सुबह के समय पक्षियों को दाना डालें.

शुभ रंग: हल्का बैंगनी.

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