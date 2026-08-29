Pisces Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: काम की तैयारी में मिलेगा लाभ, सोच-समझकर लें फैसले

Pisces Horoscope Today 29 August 2026,Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा रात 9:30 बजे तक आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा और इसके बाद आपकी राशि में प्रवेश कर प्रथम भाव को सक्रिय करेगा. इसलिए दिन का पहला भाग अपेक्षाकृत शांत, खर्च और भीतर चल रही योजनाओं पर केंद्रित रहेगा, जबकि रात के बाद ऊर्जा और आत्मविश्वास में बदलाव महसूस हो सकता है. दिन के दोनों हिस्सों का स्वभाव अलग रहेगा, इसलिए उसी के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करें. सुबह अनावश्यक खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा. कोई ऑनलाइन भुगतान, यात्रा संबंधी खर्च या घरेलू जरूरत अचानक सामने आ सकती है. छोटी रकम को नजरअंदाज करने से कुल बजट बिगड़ सकता है. किसी को आर्थिक मदद करनी हो तो पहले अपनी क्षमता देखें. भावनात्मक दबाव में आकर ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो.

कामकाज में पर्दे के पीछे की तैयारी अधिक फलदायी रहेगी. किसी बड़े प्रोजेक्ट की रणनीति बनाने, पुराने आंकड़े देखने या अपनी योजना को दोबारा व्यवस्थित करने के लिए दिन का पहला हिस्सा उपयोगी है. अपनी आगामी योजना हर व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें. किसी अधूरे विचार को समय से पहले सार्वजनिक करने पर अनावश्यक राय और हस्तक्षेप बढ़ सकता है. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में आते ही दृष्टिकोण बदल सकता है. अचानक किसी काम को आगे बढ़ाने की इच्छा होगी और आत्मविश्वास लौटेगा. फिर भी रात में लिया गया कोई बड़ा निर्णय तुरंत लागू करने से पहले अगले दिन उसकी समीक्षा करना बेहतर रहेगा. भावनात्मक उत्साह में खर्च या प्रतिबद्धता बढ़ाना ठीक नहीं होगा.

आज किसी की बात को अपने बारे में समझ लेने की प्रवृत्ति से बचें. यदि कोई व्यक्ति कम संवाद कर रहा है तो उसके पीछे तुरंत नकारात्मक कारण न खोजें. आपकी संवेदनशीलता आपको सूक्ष्म संकेत समझने में मदद करेगी, लेकिन वही संवेदनशीलता गलत अनुमान की वजह भी बन सकती है. रात के बाद अपनी दिनचर्या को नए सिरे से व्यवस्थित करने का विचार आ सकता है. अगले सप्ताह की प्राथमिकताओं की सूची बनाना उपयोगी रहेगा. देर रात तक जागकर योजनाएं बनाने के बजाय पर्याप्त आराम लेना अधिक फायदेमंद होगा.



उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल और हल्दी का दान करें. किसी जलाशय या सार्वजनिक स्थान की स्वच्छता में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें.

शुभ रंग: हल्का समुद्री हरा

