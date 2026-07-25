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Pisces Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: कार्यों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव होगा

Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्राओं और जीवन दर्शन का प्रतीक माना जाता है.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: कार्यों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव होगा
मीन राशि
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Pisces Horoscope Today 25 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्राओं और जीवन दर्शन का प्रतीक माना जाता है. यह गोचर आपके विचारों में गहराई लाने वाला रहेगा. आज किसी महत्वपूर्ण विषय को नए नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे. आध्यात्मिक गतिविधियों और ज्ञानवर्धक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत

नौकरीपेशा लोगों को प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या सीखने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यदि आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयास कर रहे हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए दूर स्थानों से जुड़े कार्य लाभदायक रह सकते हैं. नए संपर्क भविष्य में उपयोगी साबित होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग का वातावरण

आय के साथ-साथ बचत की योजनाओं पर भी ध्यान देना लाभकारी रहेगा. यात्रा या शिक्षा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन ये खर्च भविष्य के लिए निवेश साबित होंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति की आर्थिक सलाह आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है. पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग का वातावरण रहेगा. माता-पिता या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

प्रेम संबंधों में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य के मामले में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. फिर भी लापरवाही से बचें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. अधिक सोच-विचार से बचकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर पूजा करें. किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु जैसे चना दाल या फल दान करें. गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

शुभ रंग: पीला.

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