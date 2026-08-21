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Pisces Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत से बढ़ेगी सफलता

Horoscope Today 21 August 2026, Meen Rashifal: आज भाग्य और मेहनत का साथ आपके लिए लाभकारी रहेगा. वरिष्ठों और गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा. यात्रा में देरी संभव है, इसलिए योजनाओं में लचीलापन रखें.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत से बढ़ेगी सफलता
मीन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 21 August 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य, धर्म और जीवन दृष्टिकोण से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत में ही आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा. प्रयास और समझदारी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. 

आपके विचारों में परिपक्वता देखने को मिलेगी और आप जीवन के कुछ गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन आज मिल सकता है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा. हालांकि किसी बात को लेकर मतभेद भी संभव है, इसलिए अपनी बात रखते समय विनम्रता बनाए रखें. मेहनत का फल प्राप्त होगा. यात्रा से जुड़े संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ व्यवधान या देरी का सामना करना पड़ सकता है. योजनाओं में लचीलापन रखना ही बेहतर रहेगा. 

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन किसी बड़े लाभ की उम्मीद करना अभी उचित नहीं होगा. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.  उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. गुरु और पिता की सलाह लाभकारी रहेगी. 

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही से छोटी समस्या भी बढ़ सकती है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको बेहतर स्थिति में रखेगा. केवल भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें, स्वयं के प्रयासों को प्राथमिकता दें.

उपाय: मंदिर में पीले चने या हल्दी का दान करें. गुरुजनों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. घर में दीपक जलाकर शांतिपूर्वक प्रार्थना करें.

शुभ रंग: पीला.

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