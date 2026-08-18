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Pisces Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: कार्यक्षेत्र में आ सकती है समस्या, अनुभवी व्यक्ति की सलाह रहेगी उपयोगी

Pisces Horoscope Today 18 August 2026,Meen rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी जटिल समस्या का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तों को लेकर अधिक संवेदनशील रह सकते हैं.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: कार्यक्षेत्र में आ सकती है समस्या, अनुभवी व्यक्ति की सलाह रहेगी उपयोगी
Pisces Aaj Ka Rashifal 18 August 2026 |Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 18 August 2026,Meen rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. आप किसी स्थिति को दिल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हर निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर न लिया जाए.

कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी जटिल समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यह स्थिति आपको सोचने पर मजबूर करेगी, लेकिन आपकी रचनात्मकता इस समस्या का समाधान निकाल सकती है. यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे, तो धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी उपयोगी रहेगा.

आज आप अपने रिश्तों को लेकर अधिक संवेदनशील रह सकते हैं. किसी की बात आपको जल्दी प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर बात को दिल पर लेने से बचें. यह समय खुद को मजबूत बनाने और अपने भीतर विश्वास बढ़ाने का है. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचना बेहतर होगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन उधार लेन-देन से दूरी बनाए रखना उचित रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको पैरों या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए हल्की-फुल्की गतिविधि और संतुलित आहार अपनाएं. किसी की बातों में आकर तुरंत निर्णय न लें. अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें.

उपाय: नदी या जलाशय में सफेद पुष्प प्रवाहित करें. किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें.
शुभ रंग: हल्का पीला.

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