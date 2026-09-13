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Pisces Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: लोगों के साथ तालमेल रहेगा महत्वपूर्ण , समझौते से मिलेगी नई दिशा

Pisces Horoscope Today 13 September 2026, Meen Rashifal: आज दूसरे लोगों के साथ तालमेल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. कोई मुलाकात, समझौता या आमने-सामने की बातचीत किसी मामले को नई दिशा दे सकती है. दांपत्य जीवन में आज अपेक्षाओं का असर अधिक रहेगा. आज आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: लोगों के साथ तालमेल रहेगा महत्वपूर्ण , समझौते से मिलेगी नई दिशा
Pisces Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 13 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे. आज दूसरे लोगों के साथ तालमेल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. कोई मुलाकात, समझौता या आमने-सामने की बातचीत किसी मामले को नई दिशा दे सकती है. लेकिन सामने वाले को खुश रखने के लिए अपनी आवश्यक सीमाओं से पीछे हटना उचित नहीं होगा.

व्यवसाय में ग्राहक या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. यदि कोई नया प्रस्ताव सामने आता है तो उसकी शर्तों को ध्यान से समझें. काम की जिम्मेदारी, भुगतान और समयसीमा स्पष्ट किए बिना सहमति देना आगे चलकर दबाव बढ़ा सकता है. किसी पुराने कारोबारी मतभेद को बातचीत से सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखें. नौकरी में किसी दूसरे विभाग या बाहरी व्यक्ति के साथ समन्वय करना पड़ सकता है. आपकी बात तभी प्रभावी होगी जब उसमें स्पष्टता होगी. हर बात पर सहमत होकर संबंध बचाने की कोशिश न करें. जहां आपकी क्षमता या समय की सीमा है, वहां विनम्रता से उसे स्पष्ट कर देना बेहतर रहेगा.

दांपत्य जीवन में आज अपेक्षाओं का असर अधिक रहेगा. यदि आपको किसी करीबी से शिकायत है तो संकेतों में बात करने के बजाय सीधे और शांत तरीके से अपनी भावना बताएं. सामने वाले के मौन को तुरंत नाराजगी मान लेना गलतफहमी बढ़ा सकता है. रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की सलाह को अंतिम निर्णय न बनने दें. किसी अनुबंध या कानूनी कागज पर हस्ताक्षर करना हो तो जल्दबाजी न करें. जरूरी हो तो विशेषज्ञ से राय लें. विशेष रूप से ऐसी शर्तों पर ध्यान दें जिन्हें सामान्य पढ़ने में आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है.

आज आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है. सामने वाला आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार न करे तो उसका अर्थ अपने प्रति असम्मान समझना जरूरी नहीं. प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को थोड़ा समय दें. इससे कई अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता है. साझेदारी में काम करने वालों के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा बहुत जरूरी रहेगा. आप संभाल लेंगे जैसे अस्पष्ट भरोसे के बजाय कौन क्या करेगा, यह पहले तय करें. यही सावधानी आगे चलकर समय और ऊर्जा दोनों बचाएगी.

उपाय: राधा-कृष्ण के समक्ष सफेद पुष्प अर्पित कर ॐ श्री राधायै नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद दंपती को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराएं.
शुभ रंग: गुलाबी और समुद्री हरा.

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