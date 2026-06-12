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Pisces horoscope 12 June 2026 : धन भाव का चंद्रमा करवाएगा पुराने अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज धन भाव का चंद्रमा वित्तीय स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ाएगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा.

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Pisces horoscope 12 June 2026 : धन भाव का चंद्रमा करवाएगा पुराने अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति
मीन आज का राशिफल 12 जून:व्यावहारिक दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में मिलेगी तारीफ, वाणी के प्रभाव से बढ़ेंगे ग्राहक

Pisces horoscope 12 June 2026 meen rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति धन, वाणी और पारिवारिक स्थिरता से जुड़े विषयों को प्रमुखता दे सकती है. आज आप अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त करेंगे.

करियर और व्यापार

आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. करियर में व्यावहारिक दृष्टिकोण लाभ देगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने पर प्रशंसा मिल सकती है. किसी पुराने कार्य का परिणाम सामने आ सकता है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का समय है. बिक्री या लेन-देन में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति से राहत मिल सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है. घर में शांत और सहयोगपूर्ण वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता संबंधों को मजबूत बनाएगी. विवाहित जातकों के लिए दिन समझदारी और सहयोग का रहेगा. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. अध्ययन के साथ-साथ लेखन या रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले और खानपान की आदतों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

उपाय: घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को मीठा फल दान करें.

शुभ रंग: समुद्री हरा.

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