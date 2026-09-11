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Pisces Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: एक साथ मिलेंगी कई जिम्मेदारियां, प्राथमिकता तय करना होगा बेहतर

Pisces Horoscope Today 11 September 2026, Meen Rashifal: नौकरी में काम की मात्रा अपेक्षा से अधिक रह सकती है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने पर प्राथमिकता तय करें. आर्थिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय का प्रभाव आपके बजट पर पड़ सकता है. व्यापारियों को बकाया भुगतान और रोजमर्रा के खर्चों पर विशेष नजर रखनी चाहिए.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: एक साथ मिलेंगी कई जिम्मेदारियां, प्राथमिकता तय करना होगा बेहतर
Pisces Aaj Ka Rashifal 11 September 2026 | Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 11 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे. दिन का आरंभ जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने और अटके हुए कामों पर पकड़ बनाने से होगा. जिन मामलों को टालते आ रहे थे, उनमें आज व्यावहारिक कदम उठाया जा सकता है. प्रतियोगिता या कार्यस्थल की चुनौती आपको अपनी कार्यशैली सुधारने का संकेत देगी.

नौकरी में काम की मात्रा अपेक्षा से अधिक रह सकती है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने पर प्राथमिकता तय करें. किसी सहकर्मी की धीमी गति देखकर स्वयं सारा काम उठा लेना बाद में थकान बढ़ा सकता है. अपनी सीमा स्पष्ट रखना जरूरी होगा. अधिकारियों से बातचीत में शिकायत से ज्यादा तथ्य प्रभावी रहेंगे. व्यापारियों को बकाया भुगतान और रोजमर्रा के खर्चों पर विशेष नजर रखनी चाहिए. किसी ग्राहक को सुविधा देने के लिए भुगतान की शर्त बहुत ढीली न करें. प्रतिस्पर्धी के कम दाम देखकर अपनी कीमत अचानक घटाना भी उचित नहीं होगा. अपनी सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता को आधार बनाकर निर्णय लें. किसी विवाद में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा. सामने वाला व्यक्ति उकसाने का प्रयास करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय विषय को तथ्य तक सीमित रखें. कानूनी या कार्यालयी मामले में मौखिक बातचीत के साथ लिखित रिकॉर्ड रखना उपयोगी रहेगा.

शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे. इसके बाद साझेदारी और व्यक्तिगत संबंधों का महत्व बढ़ जाएगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने या भविष्य की योजना पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय में नया सहयोग प्रस्तावित हो तो उसके लाभ के साथ जिम्मेदारियों को भी समझें. दांपत्य जीवन में बातचीत का स्वर महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी बात रखते समय पुराने हिसाब-किताब न खोलें. जो समस्या आज सामने है, उसी पर ध्यान दें. अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन केवल प्रारंभिक आकर्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

आर्थिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय का प्रभाव आपके बजट पर पड़ सकता है. संयुक्त खर्च को पहले से स्पष्ट कर लें. स्वास्थ्य में सुबह की व्यस्तता के कारण भोजन छोड़ना नुकसान कर सकता है. शाम को मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं.


उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग या हरे फल का दान करें.
शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा.
 

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