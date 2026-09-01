विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें अपना राशिफल

Pisces Horoscope Today 1 September 2026, Meen Rashifal: हिसाब-किताब में छोटी गलती भी भुगतान अटकने का कारण बन सकती है, इसलिए लेन-देन दर्ज करते समय विशेष ध्यान दें. नौकरी में आपकी बात वरिष्ठों तक पहुंच सकती है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें अपना राशिफल
Pisces Aaj Ka Rashifal 1 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 1 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति धन, वाणी, बचत, भोजन और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े विषयों को सामने लाती है. आज आपकी कही हुई बात का प्रभाव सामान्य दिनों से अधिक हो सकता है. इसलिए बातचीत में शब्दों का चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा. एक सही सलाह संबंध मजबूत कर सकती है, जबकि जल्दबाजी में बोला गया वाक्य अनावश्यक दूरी बना सकता है. 

आर्थिक मामलों में बजट को दोबारा देखने का समय है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने के लिए आज कोई व्यावहारिक योजना बनाई जा सकती है. परिवार के किसी सदस्य पर होने वाला खर्च सामने आ सकता है, लेकिन हर मांग को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है. 

बड़ी खरीदारी की योजना हो तो कीमत, गुणवत्ता और भविष्य की उपयोगिता की तुलना करें. व्यापार में ग्राहक से बातचीत करते समय आपकी वाणी लाभ दिला सकती है. पुराने ग्राहक को दोबारा जोड़ने या किसी सौदे को अंतिम रूप देने का अवसर मिल सकता है. मगर बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतिबद्धता न करें जिसे बाद में निभाना कठिन हो. 

हिसाब-किताब में छोटी गलती भी भुगतान अटकने का कारण बन सकती है, इसलिए लेन-देन दर्ज करते समय विशेष ध्यान दें. नौकरी में आपकी बात वरिष्ठों तक पहुंच सकती है. वेतन, जिम्मेदारी या किसी सुविधा से संबंधित चर्चा करनी हो तो भावनाओं के बजाय उपलब्धियों और तथ्यों को सामने रखें. 

कार्यालय में किसी की निजी बात को आगे बताने से बचें. आज गोपनीय जानकारी संभालकर रखना आपकी समझदारी होगी. द्वितीय भाव का संबंध भोजन से भी है. स्वाद के कारण अत्यधिक खाना या समय से हटकर भोजन करना भारीपन पैदा कर सकता है. पानी पर्याप्त मात्रा में लें और बहुत अधिक तला-भुना खाने से बचना बेहतर होगा. गले या मुंह से जुड़ी छोटी परेशानी हो तो उसे लंबे समय तक टालें नहीं. 

पारिवारिक स्तर पर धन या संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है. किसी पुराने आर्थिक निर्णय पर मतभेद उभरें तो दोषारोपण से बचें. समाधान वर्तमान स्थिति को देखकर निकालना अधिक उपयोगी रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं. किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र अथवा बेसन से बनी मिठाई का दान करें.
शुभ रंग: हल्का पीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal, Pisces Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com